Викрито експрокурора, який заволодів понад ₴3,8 млн. речових доказів

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур у Миколаївській області у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів понад 3,8 млн грн, які визнані речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті.

Наразі його звільнено з органів прокуратури. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора