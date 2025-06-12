Викрито командира взводу, який допустив незаконні бойові виплати підлеглій на суму понад ₴600 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині.

За даними слідства, упродовж шести місяців 2022–2023 років одна із його підлеглих безпідставно отримувала додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Насправді військовослужбовиця перебувала у тилу та не брала участі в бойових завданнях.

Командир взводу, не перевіривши реальні підстави для виплат, особисто подавав рапорти про нарахування їй додаткової винагороди.

Посадовець не забезпечив належного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, що входило до його службових обов’язків.

Внаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 600 тис. грн.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань