Викрито нові схеми для ухилянтів: серед фігурантів – двоє військкоматівців та очільниця ВЛК, які створили злочинну організацію

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Викрито зловмисників, які пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг становила до 10 тис. американських доларів.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – керівник відділення столичного медзакладу, заступник директора інституту та адвокатка.

Також отримано докази причетності двох посадовців військкомату та очільниці військово-лікарської комісії на Київщині до створення злочинної організації, яка «відмазувала» ухилянтів від призову.

Так, на Київщині:

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, через яку з військового обліку «списували» потенційних призовників.

Ще наприкінці серпня цього року співробітники СБУ викрили трьох організаторів цього угруповання. Ними виявилося двоє начальників відділень військкомату та очільниця військово-лікарської комісії в столичному регіоні.

У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми також колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також ще двох їхніх спільників.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову та виїхати за кордон на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі зібраних доказів усім сімом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Києві:

затримано керівника психіатричного відділення місцевої клінічної лікарні, який брав хабарі з ухилянтів за фальсифікацію медичних документів, що підтверджували нібито наявність у них важких захворювань.

На Полтавщині:

заблоковано ще дві схеми для ухилянтів. Одну з них організувала місцева адвокатка спільно з кількома посадовцями місцевого центру медико-соціальної експертизи.

За гроші фігурантка пропонувала своїм «клієнтам» оформити інвалідність на близьких родичів і таким чином виїхати з ними за кордон як супроводжуюча особа.

Іншу оборудку організував заступник керівника філії одного з Полтавських інститутів. За різні суми хабарів він оформляв на навчання військовозобов’язаних, що дозволяло їм претендувати на відтермінування від призову.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України