Викрито очільницю села, яка передавала спецслужбам окупантів розвідувальну інформацію

Керівником Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річній посадовій особі органу місцевого самоврядування за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, сільський голова однієї з територіальних громад Красноградського району добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Посадовиця склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію.

Також на завдання російських кураторів жінка збирала та передавала інформацію щодо осіб, які здійснювали та здійснюють захист України у складі ЗСУ, відомості щодо розташування споруд цивільного захисту (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура