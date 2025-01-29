Викрито одного з топпосадовців КМДА, який зробив собі фейкову інвалідність

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

За матеріалами справи, перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності.

Ця довідка дозволила йому отримати «бронь» від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності.

Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито «часткову втрату дієздатності».

Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема «погіршив» показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК.

Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією м. Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України