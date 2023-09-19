Викрито осіб, які збували дані з закритих державних баз про вищих чиновників, військовослужбовців і правоохоронців

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено протиправну діяльність групи осіб, які налагодили схему збору інформації про громадян України шляхом доступу до закритих державних баз даних.

Керівнику детективного агентства та поліцейському повідомлено про підозру за фактами несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеній та захищеній відповідно до чинного законодавства та несанкціонованих діях з такою інформацією (ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України). Працівник одного з центральних органів державної влади підозрюється у підбурюванні до несанкціонованих дії з такою інформацією та її розповсюдженні (ч. 2 ст. 361-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, під прикриттям діяльності детективного агентства, громадянин створив розгалужену мережу вебресурсів в так званому даркнеті. Він приймав анонімні замовлення на збір інформації про громадян України.

Пошук потенційних покупців конфіденційних даних організатор схеми здійснював у тематичних групах в одному з месенджерів. «Клієнти» замовляли потрібну інформацію та сплачували обумовлену суму на криптогаманці.

Щоб отримувати відомості з закритих баз даних, детектив залучив до схеми працівника одного з центральних державних органів влади та співробітника Національної поліції. Правоохоронець на прохання працівника держоргану надав йому дані з закритої бази, які той передав детективу.

У ході розслідування задокументовано факти замовлення інформації про військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів і вищих чиновників.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та документацію у тому числі витяги з закритих баз даних.

Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обстави скоєння вказаного кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у місті Києві за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та за сприяння Київського міського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура