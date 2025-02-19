Викрито схему розкрадання ₴246 мільйонів на розробці системи «Дзвін» для ЗСУ

Викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 мільйонів гривень. Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи ЗСУ «Дзвін».

Про це повідомилиу НАБУ і САП.

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначається, що у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення. За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, і це спричинило додаткові витрати на корегування документації – 115 мільйонів гривень.

Розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. А частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10.

“Під час слідства, детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи «Дзвін» є неможливим”, – зазначили у НАБУ.

Проте попри очевидні недоліки наприкінці 2022 року система «Дзвін» була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на «ДЗВІН» планували виділити додаткове фінансування.

“Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх”, – повідомили у НАБУ. Тамдодали, що проведення важливих експертиз у кримінальному провадженні здійснювалося за активної залученості Міноборони.

Досудове розслідування триває.

Як писав Мілітарний, «Дзвін-АС» – це автоматизована система управління бойовими діями, що була розроблена компанією «Еверест Лімітед». Навесні 2022 року вона успішно пройшла державні випробування та в грудні була прийнята на озброєння.

Розробка системи «Дзвін АС» велась з 2017 року, а завершена мала бути у 2019 році. Усього робота над цим проєктом тривала чотири роки, а техзавдання за цей час виправляли 12 разів. В результаті розробка АСУ «Дзвін» обійшлась державі в 580 млн гривень.

В розробку входило створення спеціалізованого військового програмного забезпечення та облаштування кількох пунктів управління технікою, на якій працює програмне забезпечення.

Також була створена мобільна версія «Дзвін АС», яка була розгорнута в розташуванні Генштабу в межах польового пункту управління оперативного рівня. Мобільна версія використовувалася для демонстрації можливостей АСУ і одночасно забезпечувала підготовку військових фахівців.

LB.ua