Викрито зловмисників, які ошукали підприємців на суму понад ₴2,5 млн. під виглядом продажу металопродукції

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, які заволоділи коштами суб’єктів господарської діяльності шляхом обману. Трьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані упродовж грудня 2023 року організували схему заволодіння коштами підприємців під приводом продажу металопродукції. Вони пропонували покупцям придбати металеві вироби за вигідними цінами, укладали з ними в електронній формі договори про постачання продукції за повною або частковою передплатою. Після одержання коштів припиняли виходити на зв’язок.

Для реалізації злочинної схеми підозрювані використовували товариства з обмеженою відповідальністю з відповідним видом діяльності. Вони отримували повний пакет документів, печатки, фінансові мобільні номери телефонів, банківські ключі, доступи до електронних скриньок і рахунків. При цьому директори таких підприємств призначалися фіктивно та не здійснювали підприємницької діяльності.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та телефони.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, клопотання про обрання третьому підозрюваному запобіжного заходу перебуває на розгляді у суді.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора