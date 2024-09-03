Вимагали кошти на «общак» з арештантів СІЗО – у Києві судитимуть членів злочинного угруповання на чолі зі «смотрящим»

Обвинувачені займалися вимагання коштів з утриманців установи в обмін на «спокійне і безпечне» перебування у стінах слідчого ізолятора. В іншому випадку погрожували фізичним та психологічним насильством. Частина коштів, отриманих у злочинний спосіб, йшла на поповнення «злодійського общака».

За даними слідства, 45-річний «смотрящий» за одним із корпусів Київського СІЗО налагодив схему вимагання коштів з арештантів та долучив до неї двох спільників.

Лідер угруповання визначав суми, які повинні були сплачувати, а його довірені особи – утриманці СІЗО – здійснювали психологічний тиск на них.

Частину отриманих злочинним шляхом коштів правопорушники розподіляли між собою, решту залишали на так званий «общак».

На початку літа поточного року слідчі Главку поліції Києва та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції заблокували діяльність угруповання. Тоді трьом фігурантам поліцейські повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно членів злочинної групи скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 (вимагання), а «смотрящому» ще за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі) Кримінального кодексу України.

За скоєне «смотрящому» загрожує до 15-ти років ув’язнення, а його спільникам до 12-ти.

Заходи з документування проводились у співпраці з адміністрацією ДУ «Київський слідчий ізолятор» спільно з працівниками оперативного відділу СІЗО під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Відділ комунікації поліції Києва