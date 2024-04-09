Виманювання грошей від імені держустанов: кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему

Зловмисники створюють телеграм-канали, де виманюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, при цьому використовують символіку цих установ.

Зокрема, у таких телеграм-каналах особам пропонують отримати неіснуючі види соціальних послуг. При цьому використовується символіка державних установ або вигаданих організацій, які нібито допомагають пенсіонерам. Для маскування такі повідомлення розбавляються різними матеріалами і життєвими порадами.

Застерігаємо, що посилання, розміщені в таких анонімних телеграм-каналах, можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення чи дезінформацію.

Також, звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали можуть швидко перепрофілюватися для поширення ворожої пропаганди.

Радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні послуги на офіційному сайті Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua ), або звернутися безпосередньо до свого управління ПФ за місцем проживання.

Водночас, інформацію про послуги для малозахищених груп населення можна дізнатися в Управлінні соціального захисту (https://www.msp.gov.ua/news/8506.html).

Закликаємо дотримуватися наступних порад, щоб не стати жертвою аферистів і не втратити свої заощадження:

– не переходьте за сумнівними посиланнями;

– отримуйте дані про доступні соціальні послуги чи благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території;

– перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

– не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;

– не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Департамент кіберполіції Національної поліції України