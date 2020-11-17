Вырубка дубов на более чем ₴700 тыс.: объявлено о подозрении экс-директору лесхоза

В Краматорске бывшему директору государственного предприятия «Покровское лесное хозяйство» следователи ГБР сообщили о подозрении за незаконную вырубку дубов более чем на 700 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует УНН.

«Установлено, что директор лесхоза подписал и выдал лесорубный билет на порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда. В дальнейшем чиновник не принял предусмотренные законом меры по получению лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. На основании выданного билета в одном из ландшафтных заказников местного значения в течение июля-декабря 2019 года было срублено почти 3 тысяч сироростучих (живых) деревьев породы «Дуб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате неправомерных действий должностного лица вызвано тяжкие последствия окружающей среде и нанесен государству ущерб на общую сумму 714 744 гривен. Таким образом, директор лесхоза подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства.

Экс-чиновнику инкриминируют нарушение законодательства по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Славянская местная прокуратура.