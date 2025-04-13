Вища рада правосуддя звільнила ще двох недоброчесних суддів

ВРП звільнила одразу двох недоброчесних суддів: Віктора Глиняного з Київського апеляційного суду, якого судять за хабар, та Ольгу Опалинську зі Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Суддя Глиняний звільнений через кримінальне провадження про хабар у $35 тисяч. НАБУ і САП затримали його у 2023 році разом із трьома колегами — Сливою, Палеником і Дзюбіним. За ці гроші вони мали зняти арешт із двох літаків, які фігурували у справі зрадника і екскерівника «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Суддя Опалинська звільнена за провал кваліфікаційного оцінювання. ГРД також знайшла у неї низку порушень: не задекларувала нерухомість, якою користувалась, не змогла пояснити походження земельної ділянки й елітного Toyota Land Cruiser, отримувала «в тимчасове користування» квартири від людей, які не є її близькими — одна з таких справ проходила в її ж суді. Вона також затягувала справи про п’яне водіння, і правопорушники уникли відповідальності. До того ж, суддя та її родичі майже одночасно приватизували сусідні земельні ділянки за сприяння місцевої ради, з якою раніше та мала справи.

Показово, що член ВРП Сергій Бурлаков пропонував не звільняти Опалинську. Проти звільнення також виступили Мороз, Попікова і Котелевець.

Але здоровий глузд переміг. Очищення суддівської системи продовжується. // Prosud