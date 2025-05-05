Зловмисники вимагали гроші за неіснуючі борги

Учасники злочинного угруповання вимагали у потерпілого кошти за неіснуючими борговими зобов’язаннями. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викрили злочинну схему співробітники ДКР Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління поліції Київщини, працівниками УКР ГУНП в Київській та Кіровоградській областях за силової підтримки спецпризначенців поліції Київської області.

Поліцейські встановили, що двоє спільників на чолі з 52-річним організатором протягом березня – квітня поточного року за неналежне виконання будівельних робіт вимагали у мешканця столиці кошти в розмірі 20 000 доларів. Після чого зловмисники незаконно заволоділи транспортним засобом потерпілого, забравши його як частину «боргу».

Учасники злочинної схеми з метою незаконного заволодіння чужим майном висунули потерпілому надумані претензії щодо якості та вартості будівельних робіт та вимагали гроші, погрожуючи застосуванням насильства.

Під час отримання чергової суми коштів правоохоронці затримали трьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів виявлено та вилучено: банківські картки, мобільні телефони та сім картки, підроблені документи співробітників силових структур та волонтерів, договір на виконання будівельних робіт, понад 180 тисяч гривень та ключі від викраденого автомобіля.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону повідомили трьом фігурантам про підозру за фактом вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області