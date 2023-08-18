Вивели в офшор понад ₴700 млн.: повідомили підозру підсанкційному російському олігарху – власникові «Альфа-Банку»

Для виведення коштів використалося кілька схем: виплата роялті за використання торгових знаків та виплата коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. У межах даного кримінального провадження загалом підозру отримали дев’ять осіб, а на активи, загальною вартістю понад 14,4 млрд грн, накладено арешти. Наразі «Альфа-Банк» націоналізований та знаходиться у власності держави.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора, бенефіціарні власники групи компаній, до якої входив один із найпотужніших банків України – «Альфа-банк» – запровадили злочинні схеми з виведення коштів. Бенефіціарними власниками банку були російський олігарх та бізнесмени з міжнародного санкційного списку. Вони через підконтрольні українські, кіпрські компанії та фінустанову легалізували понад 700 млн грн.

Одна із таких схем – виведення коштів під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації. За три роки українська фінустанова сплатила 1,4 млн грн. У 2021 роки торгові знаки були переоформлені на кіпрського нерезидента, підконтрольного російському олігарху. Після чого величина ставки роялті для їх використання в Україні одразу збільшилася у понад 1200 разів і склала 16,4 млн дол. США. Менш ніж за рік використання цих знаків банк перерахував на адресу кіпрської компанії понад 261 млн грн.

Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. Суть таких правочинів полягала в тому, що офшорна компанія – материнська компанія «Альфа-банку» – викупила корпоративні права та перерахувала фантомній фірмі понад 460 млн грн. Проте, як з’ясували правоохоронці, дана фірма не мала в ані майна, ані вела жодної господарської діяльності. Майно та права, існували виключно на папері.

Для того, щоб встановити зв’язки, приналежність та підконтрольність компаній як офшорних, так і українських, що використовувалися у схемах, російському олігархові, було проведено понад 300 слідчих дій. А саме обшуки, допити десятків свідків, різні дослідження та експертизи, аналіз великого масиву інформації тощо.

На підставі зібраних доказів російському олігарху – бенефіціарному власнику «Альфа-банку», організаторові злочинної схеми повідомили підозру. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, скоєних у складі організованої групи за попередньою змовою, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);

– ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– ч. 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується підприємством, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Загалом у межах кримінального провадження було ще повідомлено підозру вісьмом особам: колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку, трьом власникам офшорних компаній та трьом директорам фіктивних підприємств. Слід зазначити, що справа стосовно трьох керівників «фіктарів» вже розглядається в суді.

Окрім цього, були накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку, та товарні знаки, близько 900 об’єктів нерухомості.

На даний час «Альфа-банк» націоналізований і знаходиться у власності держави, а арештовані активи передані в комерційне управління АРМА.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися у взаємодії з Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України