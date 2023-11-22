Взято під варту 40-річного підозрюваного в умисному вбивстві у м. Сміла
За процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 в місті Сміла 40-річний чоловік разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої у спільної знайомої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, у ході якої підозрюваний дістав ножа, який носив при собі, та наніс кілька ударів в тулуб своєму товаришу.
Одне з поранень було в серце, унаслідок чого 28-річний чоловік помер на місці до приїзду медиків.
Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратури
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