Взято під варту чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі Харкова

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вдень 8 серпня 2023 року підозрюваний, перебуваючи на вул. Куликівській у Харкові, відкрив стрілянину з пістолета.

Чоловік стріляв по елітному автомобілю, в той час як з нього виходило подружжя. Чоловік та жінка швидко зреагували та сховались в автівці.

Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Після цього зловмисник втік з місця злочину, проте у подальшому був викритий правоохоронцями.

5 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання сторони обвинувачення. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура