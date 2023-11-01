Взято під варту двох підозрюваних у замаху на умисне вбивство мешканця Бучі

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрювані впродовж декількох тижнів слідкували за мешканцем Бучі. 25 жовтня, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підозрювані у балаклавах приїхали до будинку чоловіка. Коли він виїжджав з подвір’я на автомобілі, один з нападників підбіг до транспортного засобу і здійснив 8 пострілів в область водійського сидіння, внаслідок чого потерпілий зазнав поранення в живіт.

Після цього стрілок разом зі спільником на автомобілі покинули місце злочину по завчасно спланованому маршруту. Нападників правоохоронці затримали на території Харківської області. Нині їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура