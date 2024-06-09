Взято під варту рівнянина, який вигнав дружину, та намагався підпалити будинок

Засідання Рівненського міського суду щодо обрання 57-річному жителю обласного центру запобіжного заходу відбулося вчора, сьомого червня.

Нагадаємо, під час побутового сімейного конфлікту чоловік вигнав 55-річну господиню з будинку, посеред кімнати зібрав сміття та підпалив його. Відтак, вогонь завдав чимало збитків. Зловмисник пообіцяв усе відшкодувати.

За процесуального погодження Рівненської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області