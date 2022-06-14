Взято під варту волинянина, який п’яним збив на смерть 7-річного велосипедиста

За наполегливої позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав 21-річному волинянину, підозрюваному у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.

Дитина померла в лікарні від отриманих травм.

Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування триває.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури