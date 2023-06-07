Як не потрапити у пастку шахраїв в умовах надзвичайної ситуації – рекомендації кіберполіції
Шахраї постійно адаптують свої схеми, орієнтуючись під запити та потреби суспільства, тому в умовах надзвичайних ситуацій вони можуть користуватися розгубленістю й емоційною вразливістю громадян для власного збагачення. Нагадуємо базові рекомендації, як не потрапити у шахрайську схему.
Насамперед зловмисники можуть використовувати схеми з надання в оренду неіснуючого житла або пропонувати псевдоевакуаційні перевезення. У таких випадках вони просять передплату за послуги, а потім просто зникають.
Також аферисти можуть пропонувати оформлення фейкових соціальних виплат для потерпілих. Для цього вони, як правило, розповсюджують посилання на фішингові сайти. На таких ресурсах громадянам пропонують вказати дані банківських карток нібито для зарахування грошей. Зібравши необхідні відомості, зокрема номер, термін дії картки та CVV-код, зловмисники привласнюють гроші з рахунків потерпілих.
Фейкові грошові збори – ще один ймовірний сценарій шахрайства. Зловмисники можуть видавати себе за благодійників, які збирають гроші на потреби потерпілих, однак насправді витрачати їх на власні потреби.