Як не стати жертвою торгівлі людьми

В зв’язку з війною, що веде рф проти України, багато українців залишають свої домівки в пошуках безпечних місць, в т.ч. за кордоном.

Перебуваючи у відчаї і паніці, оперативно виїжджаючи за межі рідного міста, саме в такому стані і в такий період часто можна стати жертвами торгівлі людьми.

Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей.

Як цьому запобігти:

— не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;

— не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;

— не беріть у борг у незнайомців;

— підтримуйте зв’язок з рідними;

— вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС — 112).

Торгівля людьми буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо.

Будьте уважні та не довіряйте сумнівним пропозиціям!

Центр протидії дезінформації при РНБО України

Патрульна поліція України