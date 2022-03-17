Як не стати жертвою торгівлі людьми
В зв’язку з війною, що веде рф проти України, багато українців залишають свої домівки в пошуках безпечних місць, в т.ч. за кордоном.
Перебуваючи у відчаї і паніці, оперативно виїжджаючи за межі рідного міста, саме в такому стані і в такий період часто можна стати жертвами торгівлі людьми.
Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей.
Як цьому запобігти:
— не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;
— не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;
— не беріть у борг у незнайомців;
— підтримуйте зв’язок з рідними;
— вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС — 112).
Торгівля людьми буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо.
Будьте уважні та не довіряйте сумнівним пропозиціям!
Центр протидії дезінформації при РНБО УкраїниTweet