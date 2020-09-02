За 100 тис. грн. збитків судитимуть колишнього голову сільради

За погодженням з Дергачівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї із сільських рад Богодухівського району за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2019 року вказаний чоловік власноручно підписав та затвердив гербовою печаткою завідомо неправдивий офіційний документ, а саме рішення позачергової сільської ради, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства приватною особою. Фактично на порядок денний сільської ради питання відповідного змісту не вносилось та не голосувалось.

У подальшому зазначеною приватною особою зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку площею 1,2 га. Сума збитків, завданих територіальній громаді, складає понад 100 тис. грн.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба прокуратури Харківської області