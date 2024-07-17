За $3000 киянин допоміг внести військовозобов’язаного до системи «Шлях» як волонтера

Встановлено, що 51-річний киянин посприяв військовозобов’язаному чоловіку, який мав намір виїхати за кордон, внесенню його даних до системи «Шлях» як волонтера. Це надавало йому право безперешкодно виїхати за межі України.

У ході контролю за вчиненням злочину зловмисника затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього 3 000 доларів США.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура