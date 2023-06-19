Надав приміщення для вживання психотропних речовин, де загинули двоє неповнолітніх дівчат – чоловіку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин, із залученням неповнолітніх (ч. 2 ст. 317 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 16.06.2023 підозрюваний на прохання двох неповнолітніх дівчат, з якими був знайомий раніше, надав приміщення своєї квартири по вул. Уманській для незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.

Близько 21:00 год. неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими.

Чоловіку повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Досудове розслідування здійснює Солом’янське УП ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура