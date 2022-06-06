За $5 тис. зловмисники обіцяли безпроблемний виїзд за межі країни чоловікам призовного віку

Викрито двох киян, які за неправомірну вигоду «вирішували питання» безперешкодного перетину кордону в умовах воєнного стану. Ціна питання — 5 тисяч доларів США.

Наразі обох ділків затримано. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури їм уже повідомлено про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

За даними досудового розслідування, двоє мешканців столиці, уродженці Кіровоградщини, організували схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. За неправомірну вигоду підозрювані обіцяли двом жителям області вплинути на службових осіб Державної міграційної служби України та вирішити питання щодо належного оформлення документів, які надають їм право виїзду з країни у період військового стану. Свої «послуги» оцінили у 5 тисяч доларів США за одну особу.

Затримали фігурантів кримінального провадження «на гарячому» — при передачі 10 тис доларів неправомірної вигоди.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура