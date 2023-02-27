За антиукраїнські дописи чоловік проведе за ґратами 3 роки, все його майно конфісковано

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного харків‘янина за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прокурори у суді довели, що харків‘янин систематично поширював на особистій сторінці у соціальній мережі та у власному Телеграм-каналі дописи на підтримку дій держави-агресора.

У суді чоловік розкаявся та повністю визнав свою вину.

21 лютого 2023 року суддя Дзержинського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура