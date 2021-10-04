За фактом вбивства 10-річної дівчинки на Ужгородщині відкрито кримінальне провадження

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом смерті 10-річної дівчинки на Ужгородщині. Підозрюваного у вбивстві затримано, у справі триває слідство

Нагадаємо, вчора 3 жовтня, вранці до поліції надійшло повідомлення про смерть 10-річної дитини в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.

34-річний заявник зізнався, що напередодні увечері, перебуваючи в нетверезому стані, він побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини. Поліцейські затримали підозрюваного у злочині та помістили до ізолятора тимчасового тримання, де він наразі і перебуває.

Після проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину у будинку перебувала матір загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій та завідома залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили за цим фактом ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи. Саме в рамках цього провадження буде надана правова оцінка діям матері.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області