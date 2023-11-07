За грабіж волинянин-рецидивіст усьоме відправиться за ґрати
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Брідки Ковельського району грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
За даними слідства, що увечері 30 серпня 2023 року шість разів до цього судимий чоловік у Ковелі вирвав із рук перехожого мобільний телефон.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet