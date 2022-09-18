За контрабандне переміщення боєприпасів з ЄС судитимуть мешканця Берегова

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Берегова за фактом контрабанди боєприпасів (ч. 1 ст. 201 КК України).

Слідством встановлено, що в червні поточного року громадянин намагався незаконно перемістити через митний кордон понад пів сотні патронів для нарізної зброї. Для цього приховав їх у пластикові контейнери та помістив у рюкзак, заховавши серед інший особистих речей.

Чоловік планував потрапити в Україну з Угорщини через пункт пропуску «Лужанка». При проходженні митного контролю обрав «зелений коридор», намагаючись приховати факт контрабанди, однак був викритий.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури