За контрабанду прекурсорів з Єгипту судитимуть подружжя з Києва

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, подружжя з Києва налагодило канал постачання прекурсоровмісних лікарських засобів з Арабської Республіки Єгипет для подальшого збуту через мережу Інтернет іншим особам, які, у свою чергу, виготовляли з них психотропну речовину – метамфетамін.

Нагадаємо, у квітні 2021 року правоохоронцями проведено огляд території міжнародного аеропорту «Бориспіль», в ході якого виявлено та вилучено майже 10 тисяч блістерів, кожен з яких містить по 10 таблеток препарату «Decancit SR» з діючою речовиною псевдоефедрин.

Загальна маса прекурсору, який було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, становить понад 9,8 кг.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури