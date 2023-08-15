За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще трьом керівникам «облгазів Фірташа»

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній.

Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Таким чином, на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11-ти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Служба безпеки України