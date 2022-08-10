За нанесення 270 мільйонів збитків на Закарпатті судитимуть колишнього директора кар’єру

Здійснювався незаконний видобуток корисних копалин – андезиту – без дозвільних документів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та слідчі обласної поліції встановили, що керівництво кар’єру продовжувало здійснювати видобування андезиту, попри сплив терміну дії спеціального дозволу.

Згідно з проведеними експертизами сума збитків, завданих державі, становить понад 270 млн гривень.

У червні 2022 року одному з екскерівників кар’єру було оголошено про підозру.

9 серпня за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно фігуранта за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Заходи проводилися спільно з працівниками УСБУ в Закарпатській області.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України