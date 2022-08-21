За незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаних судитимуть жительку Чопа

Слідчі поліції Ужгородщини зібрали достатньо доказів та завершили досудове розслідування у справі щодо організації незаконного перетину держкордону для чоловіків призовного віку. У вказаному злочині обвинувачується 38-річна мешканка Чопу, яка за 12 тисяч доларів виготовляла пакет документів, за допомогою якого особи, що підлягають мобілізації, могли б безперешкодно покинути межі країни під час воєнного стану.

Оперативники міграційної поліції області затримали фігурантку «на гарячому», під час отримання грошових коштів від клієнта.

Окрім цього, слідчі завершили і розслідування справи, в якій ця ж жінка обвинувачується у пропозиції та наданні неправомірної вигоди слідчій поліції: за 700 євро зловмисниця намагалася уникнути покарання за шахрайство.

Такі її дії в поліції кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369.

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Жінці загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області