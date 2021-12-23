За незаконний видобуток корисних копалин на ₴50 млн. судитимуть керівника підприємства

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника суб’єкта господарювання за фактами незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення та зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з травня 2017 року по березень 2018 року перший заступник Голови Державної служби геології та надр України не вжив жодних заходів щодо здійснення контролю за виконанням наказів Держгеонадр про припинення робіт одного із суб’єктів господарювання з видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Водночас, скориставшись цим, керівник підприємства організував незаконне видобування корисних копалин. У період зупинення дії дозволу на користування надрами з липня 2017 року по березень 2018 року з родовища «Видне» було видобуто майже 192 тонни вогнетривких та тугоплавких глин. Це завдало державі майже 50 млн грн збитків.

Раніше обвинувальний акт стосовно першого заступника Голови Державної служби геології та надр України вже скеровано до суду.

Нагадаємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора