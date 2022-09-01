за незаконну приватизацію держмайна у центрі Києва судитимуть колишнього в.о. гендиректора космічного агентства

Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо незаконної приватизації нерухомості у центрі Києва. В оборудці обвинувачуються колишній виконувач обов’язків генерального директора Національного космічного агентства України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У ході досудового слідства встановлено, що на балансі підприємства знаходилось нежитлове приміщення на одній з вулиць Печерського району Києва. Приміщення, яке згідно з законодавством не підлягало приватизації, у 2011 році було незаконно передано у власність комерційній структурі.

Організатори внесли завідомо недостовірні відомості у договір купівлі-продажу приміщення, а також підробили звіт про використання коштів, отриманих від протиправного відчуження.

Через дії зловмисників держава втратила майно на понад 80 млн гривень.

Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень – ч. 2 ст. 233 КК України (гезаконна приватизація державного, комунального майна), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

28 травня 2022 року до суду було скеровано обвинувальні акти відносно ще трьох співучасників оборудки, у тому числі щодо ексзаступника голови Фонду держмайна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР