За підпал будинку колишньої співмешканки зловмисника чекає примусове лікування

Строк лікування 39-річному місцевому жителю визначатиме суд.

Нагадаємо, 28 червня у вечірню пору доби чоловік, маючи неприязнь до колишньої співмешканки, скористався її відсутністю та через незамкнені ворота проник на подвір’я. Згодом, на дерев’яні піддони, що стояли впритул до стіни житлового будинку, вилив бензин, підпалив його та втік.

Сусіди, які побачили пожежу викликали рятувальників, які ліквідували загоряння.

39-річного жителя Рівненського району затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд обрав палію запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави, яку він не сплатив.

Відповідно до висновку експерта підозрюваний на період інкримінованого йому кримінального правопорушення мав захворювання, відтак не усвідомлював свої дії, не міг передбачити їх наслідки та не міг керувати ними.

У зв’язку з цим слідчий за процесуального погодження прокуратури скерував до суду клопотання про застосування до 39-річного острожанина примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спецзакладу. Відтак, обвинуваченого зі слідчого ізолятора помістили до лікарні.

Відділ комунікації поліції Рівненської області