За продаж гуманітарної допомоги у Миколаєві судитимуть волонтерів і підприємця

Миколаївська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо групи осіб — чотирьох волонтерів благодійної організації та підприємця — за фактом незаконного продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачені організували злочинну діяльність із продажу продуктів харчування, які надавалися донорами в межах гуманітарної допомоги для мешканців Миколаєва.

Зловмисники отримували харчові раціони від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Замість передачі цих раціонів людям, які їх потребували, вони розпаковували пакети, вилучали з них найдорожчі продукти, зривали маркування з позначками «Не для продажу» та «Гуманітарна допомога». Після цього продукти перепаковували в тару без маркування та збували на одному з ринків обласного центру.

У листопаді 2024 року зловмисників затримали безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту.

У ході розслідування підтверджено факти продажу гуманітарних товарів на суму понад 760 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено близько 2000 харчових раціонів, підготовлених до перепакування; понад 6800 коробок і близько 200 мішків з продуктами; понад 17 000 банок консервів, що є гуманітарною допомогою; а також грошові кошти в сумі близько 5 млн грн, отримані від злочинної діяльності.

Один із фігурантів, підприємець, перебуває під вартою, решта — під домашнім арештом.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Миколаївській області, оперативний супровід забезпечувало УСР у Миколаївській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура