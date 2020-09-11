Мешканця м. Попасна засуджено до реального позбавлення волі за виготовлення та збут психотропних речовин

За принципової позиції прокурорів Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури, Лисичанським міським судом засуджено

до 6 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіка за незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини та незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 КК України).

Прокурори під час судового розгляду довели, що 48-річний мешканець м. Попасна, який раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в травні 2020 року незаконно виготовив, зберігав та продавав психотропну речовину – метамфетамін. Крім того, за місцем свого мешкання незаконно зберігав з 2018 року та використовував для виготовлення психотропних речовин з метою продажу та для власного вживання соляну кислоту (прекурсор).

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили,оскільки триває строк апеляційного оскарження — 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Попаснянського відділу

Лисичанської місцевої прокуратури)