За продаж метамфетаміну – на 6 років за ґрати
Мешканця м. Попасна засуджено до реального позбавлення волі за виготовлення та збут психотропних речовин
За принципової позиції прокурорів Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури, Лисичанським міським судом засуджено
до 6 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіка за незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини та незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 КК України).
Прокурори під час судового розгляду довели, що 48-річний мешканець м. Попасна, який раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в травні 2020 року незаконно виготовив, зберігав та продавав психотропну речовину – метамфетамін. Крім того, за місцем свого мешкання незаконно зберігав з 2018 року та використовував для виготовлення психотропних речовин з метою продажу та для власного вживання соляну кислоту (прекурсор).
Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили,оскільки триває строк апеляційного оскарження — 30 днів з дня проголошення вироку.
Пресслужба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Попаснянського відділу
Лисичанської місцевої прокуратури)