За «продаж» неіснуючих собак в інтернеті судитимуть харків’янина

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, харків’янин з листопада 2022 року розміщував в інтернеті оголошення про продаж породистих цуценят, хоча насправді жодного відношення до розведення собак не мав.

Зацікавлених покупців шахрай просив перевести гроші на його банківську картку, обіцяючи доставити собаку новому господарю. Сума переказів від потерпілих варіювалась від 3500 до 12500 грн.

Однак одразу після отримання коштів зловмисник переставав виходити на зв’язок. Жертвами шахрая стали дев’ятеро осіб.

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури