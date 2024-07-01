За привласнення ₴362 тис. під час реконструкції парку у Конотопі – судитимуть директора ТОВ

Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом складання та використання підроблених документів та легалізації доходів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 209 КК України).

Оскільки обвинувачений переховується від органу досудового розслідування, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.

За даними слідства, у серпні 2021 року між зазначеним директором та Конотопською міською радою укладено договір щодо реконструкції парку культури і відпочинку в м. Конотоп. Достовірно знаючи, що роботи виконані неякісно та не в повному обсязі, директор ТОВ склав неправдиві акти виконаних робіт, які передав замовнику.

На підставі зазначених офіційних документів на рахунок товариства замовником сплачено 2,8 млн грн. Однак згідно висновку експертизи вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 362 тис. грн.

Отримані злочинним шляхом кошти обвинувачений використав у своїй господарській діяльності.

Досудове розслідування завершено слідчими Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура