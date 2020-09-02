За розбій судитимуть 20-річного молодика

Тетіївським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 20-річного чоловіка, який обвинувачується у розбійному нападі на жінку в одному із сіл Тетіївського району (ч. 1 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 09 серпня 2020 року у вечірню пору доби місцевий житель, перебуваючи на території домоволодіння потерпілої, дочекавшись, поки жінка повернеться додому, напав на неї, заподіявши при цьому тілесні ушкодження, заволодів її мобільним телефоном.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області