За розбійні напади харків’янин проведе за ґратами 8 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори у суді довели, що наприкінці жовтня цього року ніде непрацюючий харків‘янин, перебуваючи у Салтівському районі м. Харкова, зайшов до одного з продуктових магазинів. Розуміючи, що нікого, крім продавчині немає, він перестрибнув через прилавок та почав погрожувати їй металевим прутом. Чоловік наказав жінці віддати всі гроші з каси. Зловмисник вихопив у продавчині гроші, вдарив її металевим прутом по пальцях рук та втік.



Через декілька днів чоловік зайшов до іншого магазина у цьому ж районі, вдарив касирку дерев’яною палкою, забрав гроші та зник з місця злочину. Проте уникнути кримінальної відповідальності йому не вдалось — правоохоронці викрили та затримали чоловіка.

Зловмисник повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

28 грудня суддя Московського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури