За розбійний напад на 13-річну дівчинку чоловіка засуджено до 8 років і 6 місяців ув’язнення

За принципової позиції ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури апеляційним судом скасовано вирок суду першої інстанції, яким жителя району засуджено до 7 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу на 13-річну дівчинку (ч. 2 ст. 187 КК України).

Не погодившись із ухваленим рішенням міськрайонного суду, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку у зв’язку із невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Він звернув увагу суду на попередні судимості чоловіка, а також вчинення ним злочину через шість днів після звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за попереднім вироком.

Прокурор у суді довів, що мешканець Бориспільського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під вигаданим приводом привів малолітню до підвального приміщення будинку. Він повалив дитину на підлогу та душив її, а потім зняв з вуха золоту сережку.

Вироком Київського апеляційного суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна, окрім житла.

Київська обласна прокуратура