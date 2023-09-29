За розпусні дії та зґвалтування доньки арештовано жителя Вінницького району

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування за підозрою у зґвалтуванні та розбещені неповнолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідством установлено, що 53-річний житель однієї із територіальних громад Вінницького району навесні минулого року зі своєю малолітньою донькою поїхав до своєї матері у село, де залишилися на ніч. У нього виник злочинний умисел, спрямований на вчинення стосовно доньки дій сексуального характеру. З метою задоволення власної статевої пристрасті, використовуючи при цьому її вік, вразливий стан малолітньої особи та довірливе ставлення до себе, як до батька, розуміючи, що його дії здатні спричинити моральну та фізичну шкоду розвитку малолітньої та сформувати у неї аморальні погляди, переконавшись у відсутності сторонніх осіб, діючи всупереч загально прийнятим моральним принципам, користуючись своїми віковими та фізичними перевагами, зґвалтував доньку.

У подальшому, з метою задоволення власної статевої пристрасті, восени минулого року він вчинив стосовно доньки розпусні дії сексуального характеру шляхом фізичного її розбещення.

Наразі чоловікові вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України. Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості чоловіка в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури