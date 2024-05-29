За сексуальне насильство та виготовлення порно за участі 8-річного сина судитимуть мешканку м. Кам’янське

Ювенальні прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Кам’янське за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії (ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власного 8-річного сина.

Свої неправомірні дії вона фіксувала на мобільний телефон. У подальшому фото та відео збувала через месенджери.

Крім того, жінка завантажувала з Інтернет-ресурсів файли з інформацією, що відноситься до дитячої порнографії, які зберігала та продавала.

Під час проведення обшуку за місцем проживання обвинуваченої вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, у тому числі і за участі її сина.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури