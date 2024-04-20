За сексуальне насильство та зґвалтування 13-річної дівчинки судитимуть жителя Полтавського району

Решетилівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтавського району.

Йому інкримінують сексуальне насильство стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила сексуальне насильство (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, чоловік систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної доньки своєї знайомої, а також ґвалтував дівчинку. Злочини скоювалися за місцем проживання обвинуваченого, до якого мати разом із донькою приходили в гості.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Дії жінки перевіряються в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Досудове розслідування – відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури