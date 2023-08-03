За службову недбалість зі збитками понад ₴1,1 млн. судитимуть інженера виправної колонії

Полтавською обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно інженера однієї з виправних колоній Полтавщини за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року інженер не перевірив об’єм дров, привезених фізичною особою-підприємцем для опалення установи виконання покарань, та підписав видаткову накладну, чим підтвердив отримання майже 340 кубометрів деревини. Натомість фактично колонія одержала лише 32,38 кубометрів.

У подальшому вказана установа, яка фінансується з державного бюджету, безпідставно перерахувала підприємцю понад 1 млн 100 тис. грн.

Наразі кошти відшкодовані до бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури