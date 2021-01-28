В Запорожской области директор сдала в ломбард школьные ноутбуки

Оргтехника была выделена школе для использования в процессе обучения, но руководитель учреждения решила распорядиться ею по-другому.

Во время проверки одной из школ пгт Акимовка была обнаружена недостача девяти ноутбуков разных марок, которые должны были храниться в сейфе у секретаря. На вопрос где находится техника, директор ответила, что все они у нее и в настоящее время задействованы в учебном процессе.

Но в ответ на просьбу предъявить технику, женщина призналась, что сдала ее в ломбард в течение 2019-2020 года, так как имела материальные проблемы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража). В ломбарде украденных ноутбуков уже не оказалось, однако, полицейские получили санкцию суда на доступ к оригиналам договоров залога, которые оформлялись на имя подозреваемой. // ria-m.tv