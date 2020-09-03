За спробу відкупитись від кримінальної відповідальності судитимуть двох мешканців Луганщини

Прокурори Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури та Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури направили до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за фактами пропозиції та надання неправомірної вигоди службовим особам органів Національної поліції (ч. 1 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2020 року раніше неодноразово засуджений мешканець Кремінського району, усвідомивши невідворотність покарання за скоєння ряду крадіжок, запропонував та надав службовій особі Кремінського ВП ГУНП в Луганській області неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

У іншому кримінальному провадженні мешканець Біловодського району після викрадення чужого майна, намагаючись уникнути відповідальності, вирішив підкупити одного з керівників Біловодського ВП ГУНП в Луганській області, запропонувавши та надавши йому хабар у 14 тис гривень.

Спільними зусиллями правоохоронців злочинні дії обох зловмисників було своєчасно викрито та задокументовано, і тепер вони постануть перед судом за скоєння корупційного злочину.

Пресслужба прокуратури Луганської області