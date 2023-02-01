За травмування подружжя родичів молодику із Житомирщини загрожує ув’язнення

Повідомлення про отримання чоловіком та жінкою тілесних ушкоджень до поліції надійшли у середині січня.

Як встановили правоохоронці, у с. Малій Чернявці під час чаркування між двома родичами, віком 25 та 44 років, виник конфлікт, що переріс у з’ясування стосунків. У результаті молодший завдав старшому кілька ударів, а згодом взявся за дружину потерпілого, яка намагалася припинити бійку.

Медики діагностували у чоловіка травми голови та тулуба, а у жінки – синці та садна.

За зібраними доказами під керівництвом Бердичівської окружної прокуратури слідчі оголосили молодику про підозру у вчинених діяннях.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування триває.

Бердичівський районний відділ поліції